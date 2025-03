ING neemt belang van honderden miljoenen in Van Lanschot

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft een flink belang genomen in vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen. Het financiële concern koopt een deelneming van 17,6 procent van investeerder Reggeborgh. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg ligt de waarde van de deelneming rond de 350 miljoen euro.

"Van Lanschot Kempen is een gerespecteerde, beursgenoteerde, goed gekapitaliseerde en winstgevende vermogensbeheerder met een sterke specialistische positie in onder andere Nederland en België", zegt ING-topman Steven van Rijswijk in een toelichting. Volgens hem biedt het verwerven van het stevige belang voor ING een "aantrekkelijke financiële kans" om te groeien op het gebied van vermogensbeheer.

ING had al 2,7 procent van de aandelen in Van Lanschot, waardoor de totale deelname na deze deal groeit tot meer dan 20 procent. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst heeft ING direct een belang van 7,2 procent verworven, waardoor het belang in Van Lanschot Kempen inmiddels 9,9 procent bedraagt. Voor de rest van de transactie is eerst nog goedkeuring van toezichthouders nodig.