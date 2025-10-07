Bloemen en knuffels bij woning Terneuzen

TERNEUZEN (ANP) - Voor het appartementencomplex in Terneuzen waar maandag een overleden moeder en kind zijn gevonden, liggen bloemen en knuffels en staan kaarsen, ziet een ANP-verslaggever. De recherche belt aan bij woningen in de Vincent van Goghstraat voor buurtonderzoek.

Maandag rond 17.30 uur kreeg de politie een melding over twee overleden mensen in het huis. Zij zijn door geweld om het leven gekomen, aldus de politie. NU.nl schrijft op basis van een politiewoordvoerder dat de vrouw 29 jaar was en haar kind 5 jaar. De vader zou volgens RTL Nieuws zijn verhoord. De politie was nog niet bereikbaar om deze gegevens te bevestigen.

De politie vermoedt dat moeder en kind in het huis woonden. Het is nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld voorafgaand aan hun dood. Alarmeringssysteem P2000 meldde om 18.00 uur een schietpartij in de straat.