De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

Een gesprek over de voordelen van de airfryer... je ontkomt er niet aan, zeker als je een 35-plusser bent. Eten bereiden in een airfryer is makkelijk, gezond en lekker. Maar je moet de volgende acht valkuilen wel weten te omzeilen, want anders wordt het helemaal niks met je maaltijd of snacks.

Niet voorverwarmen

Als je de airfryer erbij pakt, dan wil je hem natuurlijk meteen vullen en aanzwengelen, maar bedwing jezelf. Breng de bak eerst op temperatuur, zodat je eten gelijkmatig gaart. Dit is cruciaal voor de textuur en smaak van het voedsel.

Mandje overbeladen

Vul de mand niet tot aan de rand, het eten zal dan niet goed gaar en minder knapperig worden. Gooi de bak maximaal halfvol, je smaakpapillen zullen je dankbaar zijn.

Vergeten te schudden

Schud het mandje tussendoor minstens één keer, zodat het voedsel loskomt van de bodem en al het eten verhit wordt door de heteluchtstromen.

Geen olie gebruiken

De airfryer staat erom bekend weinig tot geen vet te gebruiken. Oven- en airfryerfriet en dito snacks hebben geen extra olie nodig, dat zit al in het diepvriesproduct. Maar wanneer je verse aardappelschijfjes of bepaalde groentes bereidt, is het beter om een klein scheutje olie in de bak te gieten, anders wordt het eten te droog.

Foute snacks kiezen

Niet alle snacks zijn geschikt voor de airfryer. Kies oven- of airfryerproducten, en geen voedsel dat bedoeld is voor de frituurpan.

Scherpe keukeninstrumenten

Gebruik geen scherpe metalen keukeninstrumenten het voedsel in de airfryer te testen op gaarheid. Krassen in het mandje kunnen ten koste gaan van de gezondheid. Kies liever voor houten of siliconen instrumenten.

Bakpapier gebruiken

Het lijkt handig om bakpapier in de airfryer te leggen, maar het beperkt de luchtstroom en kan zelfs tot brand leiden.

Groenten te fijn snijden

Erg kleine stukjes kunnen rond gaan vliegen in de airfryer en in een mum van tijd uitdrogen. Beter is om de groenten in grotere, gelijkmatige stukken te hakken.