Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met de opmerking van de topman van olieconcern ExxonMobil dat Venezuela momenteel niet geschikt is voor investeringen in heropbouw van de olie-industrie van het land. Trump zei dat hij mogelijk ExxonMobil kan weren bij die wederopbouw.

Trump had vrijdag een ontmoeting met topbestuurders van oliebedrijven in het Witte Huis om te praten over investeringen in de verwaarloosde Venezolaanse olie-industrie. Daar zei ExxonMobil-topman Darren Woods dat Venezuela momenteel "oninvesteerbaar" is door onder meer onzekerheid over het rechtssysteem en hij wees daarbij ook op de nationalisatie van bezittingen van het bedrijf door de Venezolaanse regering in het verleden.

Maar Trump waardeert die opmerkingen dus niet. "Ik ben geneigd Exxon erbuiten te houden. Ik hield niet van hun antwoord. Ze spelen te lief." ExxonMobil is het grootste olieconcern van de Verenigde Staten.