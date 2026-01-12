Je weet dat je vriend erg in de put zit. Maar hoe kan je helpen? Hoe kan je eits zeggen of doen dat niet nietszeggend is?

Depressie treft miljoenen mensen, maar vaak weten we niet hoe we moeten helpen. Een simpele, maar krachtige manier blijkt luisteren zonder direct advies te geven. Uit onderzoek blijkt dat vrienden zelden professionele hulp aanraden aan depressieve bekenden op sociale media, ondanks duidelijke signalen van eenzaamheid of wanhoop.

In een studie onder 33 studenten die op Facebook om hulp smeekten, reageerden vrienden wel met likes of bemoedigende woorden, maar niemand raadde therapie aan. Dr. Scottye Cash, hoofdauteur van het onderzoek, waarschuwt: “It makes me concerned that none of the Facebook friends... were proactive in helping their friend get help.” Dit gebrek aan initiatief versterkt stigma rond mentale gezondheid.​

Toch is echt luisteren – zonder oordeel of oplossingen op te dringen – een eerste stap die iemand zich minder alleen laat voelen. Vraag simpelweg: “Hoe voel je je?” en laat de ander praten. Onderzoek van de Mayo Clinic bevestigt dat geduld en aanmoediging depressieve personen helpt hun positieve kwaliteiten te zien en hulp te zoeken.​