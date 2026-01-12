Hoe lang gaan eieren echt mee?

Op Dat karton met eieren staat al een tijdje in de koelkast. U controleert de houdbaarheidsdatum, en die is al een paar dagen verstreken. Zijn ze nog wel te eten? Het is het onderwerp van veelvoorkomende huiselijke meningsverschillen, verwoede zoektochten op internet en zelftwijfel. Hoe lang blijven eieren eigenlijk goed?

Verse eieren zijn in de koelkast ongeveer vier weken houdbaar, gerekend vanaf de legdatum. De exacte houdbaarheid hangt af van een aantal factoren:

De legdatum: Hoe verser het ei, hoe langer het houdbaar is. Eieren met een THT-datum (ten minste houdbaar tot) op de verpakking kun je het beste voor die datum gebruiken, maar meestal zijn ze nog enkele dagen daarna goed.

Bewaarochtend: Eieren bewaren je best in de koelkast, bij een temperatuur van 4°C. Bewaar ze niet in de deur van de koelkast, want daar is de temperatuur wisselvalliger.

Schade aan de schaal: Een ei met een barstje of scheur in de schaal is minder lang houdbaar. Bewaar beschadigde eieren maximaal twee dagen in de koelkast in een luchtdicht doosje. Gebruik ze enkel voor gerechten waar de eieren goed worden doorverhit.

In Nederland is het advies om eieren te bewaren in de koelkast, op een temperatuur van 4°C. Dit zorgt ervoor dat de eieren langer vers blijven en dat de groei van bacteriën, zoals salmonella, wordt geremd.

In de meeste supermarkten in Nederland worden eieren buiten de koelkast bewaard. Dit komt omdat de eieren zo'n natuurlijke beschermlaag hebben, genaamd het cuticula, dat ze in het begin beschermt tegen bacteriën.

Wanneer je de eieren thuis hebt, is het toch beter om ze in de koelkast te bewaren.

Redenen om eieren in de koelkast te bewaren:

Langere houdbaarheid: De koude temperatuur remt de groei van bacteriën, waardoor de eieren langer vers blijven.

Minder kans op salmonella: Salmonella is een bacterie die in rauwe eieren kan voorkomen en kan leiden tot voedselvergiftiging. Door de eieren in de koelkast te bewaren, wordt de groei van salmonella geremd.

Minder geur: Eieren kunnen geuren uit andere producten in de koelkast opnemen. Door ze in een doosje te bewaren, voorkom je dit.

Let op:

Was eieren niet voordat je ze in de koelkast bewaart. De natuurlijke beschermlaag op de schaal kan hierdoor verdwijnen, waardoor bacteriën makkelijker kunnen binnendringen.

Bewaar eieren niet in de deur van de koelkast. De temperatuur in de deur is minder constant, waardoor de eieren sneller kunnen bederven.

Bewaar eieren met de spitse kant naar beneden. Zo blijven ze langer vers.

Tips om te controleren of een ei nog goed is: