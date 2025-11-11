Bloemen en speeches voor zeventig vertrekkende Kamerleden

DEN HAAG (ANP) - Met bloemen en voor ieder enkele persoonlijke woorden van voorzitter Martin Bosma heeft de Tweede Kamer afscheid genomen van zeventig leden die niet terugkeren in de nieuwe Kamer, die woensdag wordt geïnstalleerd. Een staande ovatie was er voor een van de langstzittende parlementariërs, SP'er Michiel van Nispen. Hij was meer dan 4000 dagen Kamerlid.

Van Nispen nam zelf ook het woord. "Jullie komen allemaal ook nog aan de beurt", zei hij tegen de tachtig leden die wel werden herkozen. Hij drukte hen op het hart zich te blijven realiseren dat zij uiteindelijk "allemaal passant" zijn. "Je mag tijdelijk deze machtige en eervolle functie bekleden." Het zijn van volksvertegenwoordiger noemde hij "de grootste mogelijke eer".

Zes vertrekkende Kamerleden werden geridderd: de PVV'ers Léon de Jong, Max Aardema, Nico Uppelschoten en Dennis Ram en de NSC'ers Isa Kahraman en Harm Holman. Zij kregen een lintje omdat zij meer dan tien jaar volksvertegenwoordiger zijn geweest. Ook jaren als bijvoorbeeld raadslid of Statenlid tellen daarbij mee.