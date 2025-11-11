ECONOMIE
Weer demonstratie in Belgrado tegen komst Trump Tower

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 14:22
BELGRADO (ANP/BLOOMBERG) - In Servië houden de protesten aan tegen de geplande komst van een Trump Tower. Duizenden mensen demonstreerden bij de locatie in Belgrado van het bouwproject, blijkt uit beelden van lokale media. Het complex moet worden gebouwd op de plek van een voormalig legerhoofdkwartier dat in 1999 werd gebombardeerd door de NAVO. Tegenstanders vinden dat die plek als cultureel erfgoed beschermd moet worden.
De Servische politiek maakt ondertussen juist haast met het miljoenenproject. Het parlement heeft deze maand ingestemd met een voorstel om juridische obstakels weg te nemen en te zorgen dat de bouw versneld kan plaatsvinden, ondanks kritiek vanuit de oppositie.
In plannen voor het project van Affinity Partners, het bedrijf van Trumps schoonzoon Jared Kushner, staat dat er zeker twee torens moeten komen. Daar worden dan hotelkamers en luxeappartementen in gevestigd.
