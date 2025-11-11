ECONOMIE
OM: agent niet strafbaar voor diensthond die verdachte beet

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 14:24
UTRECHT (ANP) - Een hondengeleider van de politie Midden-Nederland is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Hij zette zijn hond in 2021 in bij een ruzie in Hilversum waarbij de verdachte werd gebeten. Justitie meent dat de 42-jarige agent handelde uit noodweer toen hij zijn hond inzette en vroeg daarom de rechtbank om ontslag van alle rechtsvervolging. Voor het slaan met een wapenstok wilde het OM vrijspraak.
De hondengeleider en zijn diensthond Anton werden op 5 december 2021 opgeroepen om te assisteren bij een ruzie. Volgens de agent kwam het slachtoffer zo dreigend op hem af dat hij zich gedwongen voelde de hond in te zetten, nadat zijn wapenstok en pepperspray van collega's geen effect hadden gehad. Volgens de officier was er sprake van een "grote chaos en veel agressie".
Het slachtoffer liep door de beet "nare diepe" wonden op aan zijn onderbeen. Ook had hij blauwe plekken van de klappen met de wapenstok.
De hondengeleider stond terecht voor de Blauwe Kamer van de rechtbank in Utrecht, die politiezaken behandelt.
