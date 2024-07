Bloemen uitvaart Wieteke van Dort naar Indisch Monument

DEN HAAG (ANP) - De bloemen die donderdag voor de uitvaart van actrice en zangeres Wieteke van Dort in de Haagse Kloosterkerk lagen, zijn overgebracht naar het Indisch Monument in de stad. Dat was een "uitdrukkelijke wens" van Van Dort, zegt uitvaartondernemer Jan-Willem Engelenburg. Het monument ter nagedachtenis aan de mensen die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer werden van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië, lag de actrice "na aan het hart".

Vrienden en familie van Van Dort namen donderdag in besloten kring afscheid van de actrice. De uitvaartondernemer spreekt van een "mooie dag, die waardig is verlopen". Van Dort overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.