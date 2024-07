Directeur Cats wil niet te veel uitweiden over Van de Velde

PARIJS (ANP) - André Cats, de technisch directeur van NOC*NSF, wilde een dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen niet veel uitweiden over de situatie van beachvolleyballer Steven van de Velde. De sporter van TeamNL werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel om seks met een 12-jarige in 2014. Dat gold door de leeftijd van het meisje als verkrachting, ongeacht of zij instemde.

In aanloop naar de Spelen zorgde de veroordeling van Van de Velde voor ophef en ook veel buitenlandse media doken op de zaak. NOC*NSF besloot in samenspraak met Van de Velde om de sporter te isoleren en niet in het olympisch dorp te laten verblijven. Ook praat hij niet met de pers.

NOC*NSF sprak steun uit voor Van de Velde en hield het bij een schriftelijke verklaring. Afgelopen weekend gaf chef de mission Pieter van den Hoogenband in gesprek met de NOS aan dat hij verbaasd was over de ontstane ophef.

'Nooit de bedoeling'

"Natuurlijk heb ik nagedacht, maar gezien het gevoelige karakter van de zaak wilden we het bij het statement op de website laten. Het is gewoon een controversieel onderwerp en daar moet je zuiver in communiceren", zei Cats donderdag op een persmoment.

"Er is nog wel één punt dat ik eraan toe zou willen voegen. Er is namelijk onvoldoende naar voren gekomen dat we het natuurlijk betreuren als mensen beschadigd raken of een trauma oplopen door delicten op seksueel vlak. Dat kan nooit de bedoeling zijn."