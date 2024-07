Syriër vrijgesproken van deelname aan terroristische organisatie

DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof heeft donderdag een Syriër vrijgesproken van leidinggeven en deelname aan een terroristische organisatie. Het Openbaar Ministerie had eerder twaalf jaar cel geëist tegen de man, omdat hij een belangrijke rol zou hebben gespeeld binnen de jihadistische strijdgroep Ahrar al-Sham. Vorig jaar april werd de man veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een voorwaardelijk, waarna het OM in hoger beroep ging. Het hof vernietigde dat vonnis donderdag, bevestigt zijn advocaat Frederieke Dölle (Prakken d'Oliveira).

Volgens het OM zou de man Muhammad B. tussen januari 2012 en juni 2015 onder meer financieel beheerder van de strijdgroep in de provincie Raqqa zijn geweest. De man kwam in 2017 naar Nederland en kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij werd eind 2020 aangehouden in Rijssen. Hij heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.

Het gerechtshof in Den Haag heeft geconcludeerd dat er tussen de werkzaamheden van de man in Syrië "geen (opzettelijke) link is met de strijdgroep Ahrar al-Sham", aldus advocatenkantoor Prakken d'Oliveira. "Ook voor het overige is er onvoldoende bewijs dat de verdachte op enig moment deelnam aan een terroristische organisatie."