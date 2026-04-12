Bloomberg: VK doet niet mee met VS aan blokkade Straat van Hormuz

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk zal niet deelnemen aan de door de Verenigde Staten voorgestelde blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zeiden personen die bekend zijn met het standpunt van de regering tegen persbureau Bloomberg.

De Britse regering verklaarde zondag dat zij blijft pleiten voor de vrijheid van scheepvaart en het openhouden van de straat, maar deed geen toezegging over deelname aan Trumps blokkade. Dit volgde op de aankondiging van Trump dat de VS zou beginnen met een volledige marineblokkade van deze strategische waterweg, die van essentieel belang is voor de wereldwijde energievoorziening.

In een toelichting op zijn plan zei Trump tegen Fox News dat volgens hem "het VK en een paar andere landen mijnenvegers sturen". Het VK zou bereid zijn dit in samenwerking met andere bondgenoten te doen, mits er een uitvoerbaar plan zou ​zijn om de zeestraat te heropenen. Dit staat echter los van Trumps dreigement om de Straat van Hormuz te blokkeren, aldus de regeringsbronnen.