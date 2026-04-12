Leger VS begint maandag blokkade alle schepen van en naar Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse centrale commando CENTCOM heeft bekendgemaakt dat het maandag om 16.00 uur begint met de uitvoering van een blokkade van al het scheepvaartverkeer dat Iraanse havens binnenvaart of verlaat. Dit volgt op de aankondiging van president Donald Trump dat de Amerikaanse marine zou beginnen met het blokkeren van de Straat van Hormuz.

"De blokkade zal onpartijdig worden gehandhaafd ten aanzien van schepen van alle nationaliteiten die Iraanse havens en kustgebieden binnenvaren of verlaten, inclusief alle Iraanse havens aan de Arabische Golf en de Golf van Oman. De strijdkrachten van CENTCOM zullen de vrijheid van scheepvaart niet belemmeren voor schepen die de Straat van Hormuz doorkruisen op weg van of naar niet-Iraanse havens," schreef CENTCOM in een verklaring op sociale media.

Aanvullende informatie zal voorafgaand aan de start van de blokkade via een formele kennisgeving worden verstrekt aan de commerciële scheepvaart, aldus CENTCOM.