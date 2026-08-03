Blushelikopters voor de vierde keer dit jaar ingezet

OOSTRUM (ANP) - Het is voor de vierde keer dit jaar dat er in Nederland een blushelikopter is opgeroepen voor een natuurbrand, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand die woedt in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, in de gemeente Venray.

Volgens de woordvoerder staat er van 1 april tot en met 1 oktober altijd minimaal een team van een Chinook-transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen.

Op 29 april werden vijf blushelikopters ingezet bij het blussen van de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein in 't Harde in Gelderland. Twee dagen later werden opnieuw twee Chinooks opgeroepen met als doel om het bluswerk te versnellen. Op 30 april hielpen twee helikopters bij de bestrijding van de natuurbrand in het Limburgse Weert. Bij de brand bij Oostrum is één helikopter actief.