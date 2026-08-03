Riviercruises geschrapt of aangepast door lage waterstand

ROTTERDAM (ANP) - Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Vooral vaartochten naar Duitsland worden niet of in een andere vorm uitgevoerd.

"Drie van de vier schepen liggen stil", laat operationeel directeur Jorn van Woerkom van SijFa Cruises weten. Twee schepen zouden op de Donau varen en een van de schepen wordt normaal gebruikt voor reizen op de Rijn.

Bij Destin Travel worden reizen zoveel mogelijk nog uitgevoerd. Maar sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar, waardoor er verder met de bus gereden moet worden om op de bestemming te komen. Ook worden er twee schepen voor één reis ingezet als een deel van de route niet gevaren kan worden.

Laagste waterstand ooit

De Nederlandse rederij Feenstra Riviercruises laat aan De Telegraaf weten door de droogte helemaal niet meer op Duitsland te varen.

De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt. Het lage waterpeil is het gevolg van droogte en hitte. In Duitsland waren de waterstanden maandag weer iets hoger, meldt persbureau Reuters. Maar de verwachting is dat het water verder zal zakken. Riviercruises door Nederland en België hebben minder hinder van de lage waterstand.

Opvang

Twee andere schepen van SijFa Cruises liggen in Nijmegen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Door de droogte liggen deze schepen op de bodem van de rivier. Dat levert geen gevaar op, vertelt Van Woerkom.

Ook binnenvaartschippers hebben last van de lage waterstand. Maar de vrachtvaart kan verder varen dan de riviercruisesector omdat met minder lading gevaren kan worden. "Op een riviercruise is het aantal mensen de enige variabele en dat maakt weinig verschil", stelt binnenvaartexpert Wouter van der Geest van Rebel Group.