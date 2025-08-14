Boer bij wie luchtballon neerkwam, hoorde over harde wind

DE HOEVE (ANP) - De ballonvaarder uit de luchtballon in het Friese De Hoeve vertelde na het ongeluk woensdagavond dat er plotseling harde wind was. Dat zegt boer Jacob Bosma na berichtgeving bij Omrop Fryslân. De boer trof de luchtballon rond 21.00 uur in zijn weiland aan. Zelf kreeg hij niets mee van de harde landing, waardoor een vrouw om het leven kwam en vijf passagiers gewond raakten. "Ik hoorde ook anderen in de buurt zeggen dat de wind ineens heel erg aantrok."

Bosma's aandacht werd getrokken toen er ineens auto's stonden langs de weg bij zijn boerderij. "Ik zag mensen het land in kijken en zag toen de luchtballon." Hij had niet direct door dat er iets mis was. "Maar ik dacht wel: wat een vreemde plek om te landen en vond het gek dat er een groepje mensen zo'n 150 meter van de mand af stond." Al gauw kwamen volgens de boer de hulpdiensten aan. "Dat ging heel snel. Er was al een helikopter in de lucht en toen kwamen er ook ambulances, politie en brandweer. Jeetje, wat wordt er dan wat in gang gezet."

Bosma hield zelf afstand en heeft de slachtoffers dan ook niet gezien. Ook de bemanning sprak hij maar kort. Donderdag is het nog een drukte van belang bij zijn weiland. "De luchtballon ligt er nog en het onderzoek gaat door. Ook is er veel pers." De boer spreekt van geluk dat het momenteel zo droog is. "Daardoor konden de hulpdiensten er makkelijker bij komen. Als het nat was geweest, was dat veel lastiger geweest."