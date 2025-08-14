ECONOMIE
Recordaantal mensen met een AOW-uitkering

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 13:02
anp140825121 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen met een AOW-uitkering in Nederland is in een jaar met 1,9 procent gestegen tot een nieuw record van bijna 3,7 miljoen. Dit zijn bijna 70.000 meer AOW-gerechtigden dan eind juni vorig jaar, maakte de Sociale Verzekeringsbank (SVB) donderdag bekend.
Bijna 1,1 miljoen AOW'ers zijn ouder dan 80 jaar en bijna 2900 mensen met zo'n basispensioen zijn 100 jaar of ouder. Volgens de SVB, die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de uitkeringen, zijn er meer vrouwen met een AOW (53,2 procent) dan mannen (46,8 procent).
Meer dan 333.000 AOW-gerechtigden wonen in het buitenland, vooral in België, Duitsland en Spanje. De SVB stelt ook vast dat het aantal gerechtigden dat een onvolledige AOW-uitkering ontvangt, blijft toenemen. Mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen of (tijdelijk) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt, hebben doorgaans namelijk geen recht op een volledig basispensioen van de overheid.
