BoerBurgerBeweging moet terug naar de kern, zeggen Friese BBB'ers

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 15:29
LEEUWARDEN (ANP) - Alle BBB-fracties in Friesland vinden dat de partij "terug naar de kern" moet. De fracties in de Provinciale Staten en het waterschap (Wetterskip Fryslân) hebben samen met de BBB'ers in de acht Friese gemeenten waar de partij meedoet aan de raadsverkiezingen een statement gepubliceerd over de ontstane "onrust" over de koers van de BoerBurgerBeweging. Oud-vicepremier Mona Keijzer verliet de BBB omdat niet zij, maar Henk Vermeer boegbeeld Caroline van der Plas opvolgt als partijleider in de Tweede Kamer.
"Het raakt ons dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan over de koers van onze partij", aldus de Friese afdelingen. Ze vinden dat de BBB "koersvast" moet blijven. "Voor ons is de BBB de partij die opkomt voor de regio, zich sterk maakt voor de leefbaarheid op het platteland en knokt voor de belangen van alle burgers, boeren, tuinders en vissers. Die partij is hard nodig: in Den Haag, in Europa, in de provincie, het waterschap en in de gemeenten."
