VNO-NCW en MKB-Nederland: schulden te vaak kwijtgescholden

door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 15:22
DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW en MKB-Nederland constateren dat mensen steeds vaker niets van hun schulden hoeven terug te betalen. Daar zijn ondernemers "de dupe van", stellen de ondernemersorganisaties. Ze waarschuwen de Tweede Kamer dat dit de nieuwe norm dreigt te worden. Brancheorganisatie voor schuldhulpverlening NVVK is verbaasd over de oproep.
Ondernemersorganisaties wijzen op de vijfprocentregeling. Daarin is wettelijk vastgelegd dat een schuldenaar minimaal 5 procent van het inkomen moet afdragen. Daar kan sinds 1 juli 2024 van worden afgeweken in uitzonderlijke situaties. Maar VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat dit te vaak gebeurt. Zij wijzen op cijfers van de NVVK dat inmiddels 1 op de 3 schulden van natuurlijke personen volledig wordt kwijtgescholden. Volgens de NVVK ligt dit genuanceerder en is het cijfer in werkelijkheid iets lager.
De NVVK snapt verder weinig van de oproep van de ondernemersclubs. "Let wel: iedereen die kan betalen, moet ook betalen", zegt beleidscoördinator Joeri Eijzenbach.
