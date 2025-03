Boerderij in vlammen op in Angeren, woningen ontruimd

ANGEREN (ANP) - Een vrijstaande boerderij in het dorp Angeren in de Betuwe staat volledig in brand en is volgens de brandweer niet meer te redden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Door de brand in de boerderij met een rieten dak aan de Duimeling komt heel veel rook vrij. Omdat de wind precies richting de rest van het dorp staat, moeten daar een aantal woningen worden ontruimd, zegt een woordvoerder. Het is nog niet duidelijk om hoeveel woningen het gaat.

Over de oorzaak van de brand is nog niet veel duidelijk. "Het leek eerst een schoorsteenbrand en dan is een rieten dak een risico", zegt de woordvoerder.