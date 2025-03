Mannen moeten twee keer zo lang sporten als vrouwen voor hetzelfde effect

Vrouwen halen veel meer gezondheidsvoordelen uit sporten dan mannen. Vrouwen die regelmatig sporten, hebben 36 procent minder kans op een fatale hartaanval of beroerte vergeleken met vrouwen die niet trainden. Dit verschil is bij mannen slechts 14 procent. Bovendien leidt lichaamsbeweging volgens een groot onderzoek tot een kwart minder risico op vroegtijdig overlijden bij vrouwen, tegenover een vermindering van 15 procent bij mannen.

Voor de studie zijn ruim 400.000 Amerikanen tussen 27 en 61 jaar gevolgd in de periode tussen 1997 en 2019. Ongeveer 40.000 van de deelnemers stierf tijdens het onderzoek.

Groot verschil

De studie toont aan dat mannen twee keer zo lang moeten sporten als vrouwen om dezelfde voordelen te behalen. Om hun risico op overlijden met 18 procent te verminderen, zouden mannen vijf uur per week matige lichaamsbeweging moeten doen, terwijl vrouwen met slechts 2,5 uur hetzelfde effect kunnen bereiken. Voor intensievere lichaamsbeweging zoals hardlopen of spinlessen is het verschil nog groter: vrouwen hebben 57 minuten per week nodig om hun risico op overlijden met 19 procent te verminderen, terwijl mannen 110 minuten nodig hebben.

Plateau

Zelfs als mannen nog meer gaan sporten, boekte de gemiddelde man nooit zo’n grote gezondheidswinst als een vrouw. Na vijf uur aan matige intensiteit per week bereikt de gezondheidswinst van mannen en vrouwen een plateau: meer sporten vermindert het risico op vroegtijdig overlijden niet verder.

Experts raden aan dat vrouwen gemiddeld ongeveer 30 minuten per dag sporten - wat minder is dan de aanbevolen 45 minuten tot een uur voor mannen. Dit kan alles zijn van wandelen, joggen, fietsen, yoga of krachttraining.

Man/vrouw verschillen

Deze verschillen worden deels verklaard door geslachtsverschillen in anatomie en fysiologie. Mannen hebben grotere harten en longen en een hogere spiermassa, wat betekent dat krachtige lichaamsbeweging natuurlijker voor hen is. Vrouwen moeten hun ademhalings- en cardiovasculaire systeem mogelijk meer aanpassen om dezelfde beweging uit te voeren, waardoor ze meer gezondheidsvoordelen uit lichaamsbeweging halen.

De studie benadrukt dat lichaamsbeweging moet worden afgestemd op geslacht, omdat de reactie van het lichaam enorm kan variëren. Het is belangrijk om te erkennen dat hoewel vrouwen misschien minder tijd hoeven te besteden aan lichaamsbeweging om dezelfde gezondheidsvoordelen te behalen als mannen, dit niet betekent dat vrouwen minder zouden moeten sporten. Het gaat erom dat vrouwen mogelijk meer voordeel kunnen halen uit elke minuut van matige tot krachtige activiteit dan mannen.

Bron: The Telegraph