Bol legt verkoop Harry Potter-zwaard voorlopig stil

UTRECHT (ANP) - Webwinkel bol heeft de verkoop van replica's van een zwaard uit de Harry Potter-franchise voorlopig stilgelegd, omdat ze in Japan zijn teruggeroepen. Dat bevestigt een woordvoerster van het bedrijf na berichtgeving door het AD. Het zwaard werd niet door de webwinkel zelf verkocht, maar door een partner die het product op bol aanbood.

De Japanse autoriteiten stelden eerder deze week vast dat het zwaard scherp genoeg is om als echt wapen te gebruiken. De replica's zijn daarom in dat land teruggeroepen, omdat deze in strijd zijn met de wapenwet.

Bol kreeg naar eigen zeggen geen melding van de Europese autoriteiten over het product. Het bedrijf is wel gaan kijken naar het product en de kwaliteit ervan, naar aanleiding van de berichten uit Japan. Ook is het product bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld. "In afwachting van de reactie van de NVWA hebben we het artikel voor nu offline gehaald", laat een woordvoerster weten.

Geldrestitutie

Mocht blijken dat het zwaard ook in Europa niet voldoet, dan kunnen klanten die het afgelopen halfjaar dit product hebben gekocht, hun geld terugvragen. "Er geldt alleen een terugbetalingsproces voor artikelen die niet conform wet- en regelgeving zijn", aldus de woordvoerster van bol.

De zwaarden werden in Japan van mei 2023 tot april 2024 verkocht door Warner Bros. Studio Japan. Er zouden in dat land meer dan 350 exemplaren van het 86 centimeter lange zwaard zijn verkocht, voor omgerekend 185 euro. Het zwaard werd in de Harry Potter-films gebruikt door het personage Goderic Griffoendor.