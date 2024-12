Israël haalt lichaam gegijzelde terug uit Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft een lichaam van een gegijzelde in de Gazastrook gevonden en terug naar Israël gehaald. Het gaat om het stoffelijk overschot van Itay Svirsky, die op 7 oktober vorig jaar door Hamas werd ontvoerd in de kibboets Be'eri, melden zowel de strijdkrachten als premier Benjamin Netanyahu.

Volgens het leger is Svirsky (38) eerder dit jaar in gevangenschap vermoord door zijn ontvoerders. Bij de operatie om zijn lichaam terug te halen was ook de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet betrokken.