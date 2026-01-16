Bolle Jos veroordeeld tot zeven jaar cel in drugszaak-Hippix

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers is vrijdag door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel in de zaak-Hippix. Bij deze omvangrijke drugszaak gaat het om de invoer van ettelijke tonnen cocaïne via de Antwerpse haven.

Spilfiguur Gianni B. kreeg tien jaar cel opgelegd. Er stonden in totaal 51 beklaagden terecht, van wie er vier werden vrijgesproken. De rechtbank verklaarde ruim 236 miljoen euro aan criminele inkomsten verbeurd.

Het onderzoek ging in juni 2020 van start en bracht een criminele organisatie in beeld die actief was binnen een aantal Antwerpse haventerminals. Corrupte havenarbeiders misbruikten hun functie op sleutelposities om de organisatie bij te staan bij het uithalen van partijen cocaïne.

Leijdekkers is al meerdere keren veroordeeld in België en moet in Nederland nog een gevangenisstraf van 24 jaar uitzitten. Sinds 2022 staat hij op de Europol-lijst van meest gezochte voortvluchtigen.