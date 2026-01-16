Hoge Raad oordeelt hogere belastingrente voor bedrijven ongeldig

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Financiën mocht de rente voor belastingschulden van bedrijven in 2022 niet verhogen van 4 naar 8 procent, oordeelt de Hoge Raad. De uitspraak kost de schatkist waarschijnlijk veel geld, want veel ondernemers maakten de afgelopen jaren bezwaar tegen de hogere rente.

De zaak draait om de rente die bedrijven moeten betalen als ze de vennootschapsbelasting later betalen, bijvoorbeeld als ze te laat belastingaangifte hebben gedaan. In 2022 ging die rente omhoog naar 8 procent, terwijl deze rente bij andere soorten belastingen niet steeg.

De Hoge Raad oordeelt dat dit verschil onder andere in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Volgens de hoogste rechter gaat het namelijk om een lastenverzwaring die zonder goede reden bij slechts een groep belastingplichtigen terechtkomt. Om die reden vindt de Hoge Raad ook dat de renteverhoging niet proportioneel is.