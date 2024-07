Bolsonaro formeel beschuldigd van verduisteren sieraden

BRASILIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse nationale politie heeft de voormalige president Jair Bolsonaro donderdag formeel beschuldigd van het verduisteren van sieraden die hij tijdens zijn ambtsperiode ontving. Dat melden twee politiebronnen aan persbureau Reuters. Onder de verduisterde giften zouden ook luxeartikelen zijn geweest die hij van de Saudi-Arabische regering had gekregen.

Vorig jaar maart verklaarde Bolsonaro nog op het hoofdbureau van de nationale politie in Brasilia dat hij niets verkeerds had gedaan. De politie deed toen al onderzoek naar sieraden en geschenken die hij en zijn vrouw in oktober 2001 van de Saudische koning hadden gekregen. De politie vermoedde dat Bolsonaro douanerechten had ontdoken met smokkelpraktijken.

Dit is de tweede keer dat de politie Bolsonaro formeel van een misdrijf beschuldigt. Hij werd in maart van dit jaar beschuldigd van het vervalsen van zijn corona-vaccinatiebewijzen.