Bolsonaro lijdt aan huidkanker

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 20:04
anp170925182 1
BRASILIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro (70) heeft een vorm van huidkanker. Dat meldt het ziekenhuis in Brasilia waar hij eerder op dinsdag was opgenomen met hevige hik, braakverschijnselen en duizeligheid. Hoewel hij in de loop van de middag aan de beterende hand was en uit het ziekenhuis werd ontslagen, is bij onderzoek een carcinoom vastgesteld.
Bolsonaro moet zich de komende tijd geregeld melden voor routinecontroles. Ook krijgt hij nazorg voor de behandeling en zijn conditie. De oud-president liet zondag in het ziekenhuis twee huidmonsters afnemen voor onderzoek. Vorige week legde het hooggerechtshof hem meer dan 27 jaar gevangenisstraf op voor een coupplan na zijn verkiezingsnederlaag.
