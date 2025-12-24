ECONOMIE
Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
woensdag, 24 december 2025 om 16:27
Lang gold: ergens rond je 25ste is je brein wel zo’n beetje “af”. Nieuw grootschalig MRI-onderzoek van de Universiteit van Cambridge veegt dat beeld van tafel. In Nature Communications beschrijven onderzoekers hoe de bedrading van het menselijk brein vier keer een duidelijke bocht maakt: rond 9, 32, 66 en 83 jaar. (New Study Shows "Teen" Brain Development Continues to Age 32)
Die keerpunten verdelen ons leven in vijf “brein‑tijdperken”. De eerste grote sprong volgt op de kindertijd: rond 9 jaar reorganiseert het netwerk razendsnel en neemt tegelijkertijd de kwetsbaarheid voor mentale problemen toe. Daarna volgt een lange adolescentie, die – tot verrassing van veel lezers – doorloopt tot in de vroege dertiger jaren. “De hersenen blijven zich herschikken tot rond je 32ste,” zegt onderzoeksleider Alexa Mousley. “Pas dan bereikt de efficiëntie van het netwerk een piek.
Four major turning points around ages nine, 32, 66 and 83 create five broad eras of neural wiring over the average human lifespan.
Vanaf ongeveer 66 jaar verschuift de nadruk: verbindingen binnen regio’s blijven relatief sterk, terwijl langeafstandslijnen geleidelijk verzwakken. Juist in die fase stijgt het risico op dementie en vasculaire problemen. En na je 83ste lijkt het brein meer te leunen op een paar cruciale “hubs” om alles draaiende te houden.
De boodschap is minder somber dan ze klinkt: je hersenen zijn veel langer kneedbaar dan gedacht – maar op bepaalde leeftijden óók gevoeliger voor overbelasting, stress en ziekte.

