Federal Reserve verlaagt rente na politiek beladen vergadering

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft de rente in de Verenigde Staten met een kwart procentpunt verlaagd. Dat is de uitkomst van een van de meest politiek beladen rentevergaderingen van de Fed van de afgelopen jaren. De Amerikaanse president Donald Trump probeerde de afgelopen maanden de Fed onder druk te zetten om de leenkosten snel te verlagen.

Het is de eerste keer dit jaar dat de Amerikaanse koepel van centrale banken de leenkosten verlaagt. Economen en de financiële markten rekenden al op een verlaging van de rente naar een niveau tussen 4 en 4,25 procent. Die stap volgt op signalen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt afzwakt. Naast het beheersen van de inflatie heeft de Fed de taak om maximale werkgelegenheid te waarborgen.

Het nieuwe rentebesluit komt in een periode van toenemende zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed. De regering-Trump heeft geprobeerd Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan wegens vermeende hypotheekfraude, maar ze blijft voorlopig in functie. Met de benoeming van Trump-adviseur Stephen Miran tot Fed-bestuurslid op dinsdag vergrootte de president ook zijn invloed op de centralebankkoepel.