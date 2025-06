Bonden treffen voorbereidingen voor spoorstaking op dinsdag

UTRECHT (ANP) - VVMC en FNV treffen de eerste voorbereidingen voor een nieuwe staking op het spoor op dinsdag, dan in de regio West. De vakbonden sturen vrijdagmiddag een aanzegging naar de NS voor de actie onder medewerkers in het treinonderhoud. Voor het overige spoorpersoneel volgt mogelijk later een officiële aankondiging, als toenadering van het spoorbedrijf uitblijft.

De landelijke spoorstaking op vrijdag heeft nog niet geleid tot een gesprek tussen de NS en de vakbonden, geven de betrokken partijen aan. Die staking heeft betrekking op de regio Midden. Maar omdat de regio rond Utrecht een spil in het spoornet is, heeft dat het treinverkeer in het hele land stilgelegd.