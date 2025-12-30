ECONOMIE
Vuurwerkvondst Weesp ging om meer dan 1100 kilo

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 12:31
anp301225093 1
WEESP (ANP) - De vuurwerkvondst in een huis in Weesp maandagavond betrof een lading van ruim 1100 kilo, meldt de politie. Er moesten moesten enkele tientallen woningen aan de Papelaan worden ontruimd nadat het zware vuurwerk werd gevonden.
Het vuurwerk lag midden in de woning, aldus de politie. De situatie vormde een gevaar voor de hele omgeving, "want een klein statisch vonkje kan al een desastreuze ontploffing veroorzaken".
De bewoner die werd aangehouden, is een man van 47 jaar. Hij zit nog vast. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het vuurwerk uit de woning gehaald. Rond 23.00 uur konden mensen weer terug naar huis.
