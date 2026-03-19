Bondskanselier verwelkomt Trump-signalen over vrede Iran

FRANKFURT/BRUSSEL (ANP/RTR) - Bondskanselier Friedrich Merz heeft "signalen van president Donald Trump" verwelkomd dat er een einde kan komen aan de vijandelijkheden tegen Iran. Bovendien vindt Merz het positief dat in dat geval Europa zou kunnen bijdragen aan het stichten van vrede in het Midden-Oosten.

Trump viel woensdagavond uit tegen Israëls "geweldadige uitbarsting" met een bombardement op Irans voornaamste gasvelden. Trump zei dat Israël dat niet nog een keer gaat doen als Iran geen vergeldingsaanvallen uitvoert.

Merz is donderdag in Brussel voor een EU-top. Daar staan de energiecrisis en de oorlogen in Iran en elders in het Midden-Oosten hoog op de agenda.