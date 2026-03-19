Finse premier: Orbán heeft ons verraden

BRUSSEL (ANP) - De Finse premier Petteri Orpo vindt dat de Hongaarse premier Viktor Orbán de EU-leiders heeft "verraden". Hij is daarmee een van de weinige EU-leiders die donderdag publiekelijk in scherpe bewoordingen de blokkade van Orbán tegen de EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne veroordeelden. Premier Rob Jetten noemde Orbáns blokkade "onacceptabel".

De overige EU-leiders nemen het Orbán wel kwalijk dat hij die lening blokkeert, omdat de Hongaarse premier er op de EU-top van december mee akkoord was gegaan. Orbán moet zich aan zijn belofte houden, zei onder meer de Oostenrijkse bondskanselier Christian Stocker. "We verwachten loyaliteit", zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.

Oekraïne heeft geld nodig en dat moet er zo snel mogelijk komen, vinden de regeringsleiders van de EU-landen. Het veto van Orbán is onuitlegbaar en spijtig, omdat er tijd verloren gaat, zei de Litouwse president Gitanas Nausėda.

Goedkope Russische olie

Het gaat Hongarije helemaal niet om de beschadigde Droezjba-pijpleiding, maar om goedkope Russische olie, zei de Kroatische premier Andrej Plenković. De Adriatische pijplijn kan volgens hem zowel Hongarije als Slowakije van olie voorzien. Het gaat Orbán niet om de leveringszekerheid die in het gedrang zou zijn, voegde Plenković daaraan toe.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas is niet optimistisch dat er donderdag een definitief akkoord komt over de lening.