Deense media: soldaten maakten zich op Groenland op voor inval VS

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken trof in januari voorbereidingen om een Amerikaanse invasie van Groenland af te slaan, meldt de Deense omroep DR. De zogenaamde oefening die Denemarken en bondgenoten er op touw zetten was volgens ingewijden geen training, maar stiekem een verdedigingsoperatie.

De Deense soldaten die onder het mom van oefening Arctic Endurance naar Groenland gingen, hadden volgens bronnen van DR explosieven en bloedzakken bij zich. Dat doe je niet bij een oefening, zeggen ze. Ze waren zo klaar om landingsbanen op te blazen, zodat Amerikaanse vliegtuigen niet op Groenland konden landen. En ze waren berekend op geweld en gewonden. Niet met de illusie de Amerikanen tegen te kunnen houden, maar wel om ze af te schrikken door de prijs te verhogen die de VS zouden moeten betalen.

DR legde de hand op een militair bevel van 13 januari dat de verdediging regelde van Groenland, waarop de Amerikaanse president Donald Trump toentertijd steeds dreigender aasde. Het was ingegeven door de ontvoering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro door Amerikaanse commando's. Daardoor moest Denemarken Trumps dreigement desnoods geweld te gebruiken wel serieus nemen, aldus de bronnen.

Handelssancties

Onder de vlag van Arctic Endurance gingen ook Franse, Duitse en Zweedse militairen naar Groenland. Nederland stuurde een militaire en een logistieke planner. Trump reageerde woedend en legde hun handelssancties op.

De ruzie om Groenland plaatste de VS, de officieuze leider van de NAVO, tegenover Europa en Canada en dreigde de alliantie te splijten. Uiteindelijk bond Trump op 21 januari in, na bemiddeling door NAVO-chef Mark Rutte. Het toen bereikte compromis, met toezeggingen van Denemarken en een NAVO-missie om het noordpoolgebied te beschermen, moet nog worden uitgewerkt.