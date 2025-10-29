ECONOMIE
Bontenbal is 'ontzettend trots' met 19 zetels in de exitpolls

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:22
anp291025383 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal is "ontzettend trots" op de 19 zetels die zijn partij lijkt te halen bij de verkiezingen. De partij stijgt 14 zetels. "Hier staat een hele, gelukkige en trotse lijsttrekker", zei hij tegen het ANP.
Of CDA nu gaat meeregeren, moet donderdag tijdens de fractievergadering worden bekeken, zei Bontenbal. "We gaan vanavond veel plezier hebben, dan gaan we morgen de uitslag duiden."
Bontenbal stond lange tijd veel hoger in de peilingen. Het CDA begon te dalen nadat Bontenbal in Nieuwsuur zei dat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs mag schuren met het grondwettelijk verbod op discriminatie. Of dat de oorzaak van de daling is, moet nog worden geanalyseerd, zei Bontenbal. Hij wilde zich niet te veel focussen op de laatste dagen, maar meer op de koers die de partij de afgelopen twee jaar heeft gevaren.
