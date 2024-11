Borrell roept EU-landen op sneller hulp aan Oekraïne te geven

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell vindt dat de EU-lidstaten moeten ophouden met treuzelen om hulp aan Oekraïne te geven. Over elk voorstel wordt veel te lang gepraat, vindt hij. "Mijn laatste oproep aan mijn collega's is: wees eensgezinder, neem sneller beslissingen. De gebeurtenissen wachten niet op je. Rusland stopt de oorlog niet omdat jullie erover nadenken", zei Borrell voor het begin van de vergadering van de EU-buitenlandministers.

Het is de laatste vergadering van Borrell als buitenlandchef. Hij wordt op 1 december opgevolgd door Kaja Kallas.

"Elke keer als we beslissingen namen om Oekraïne te steunen, duurde het te lang", zei Borrell. "Elke keer was het een aarzeling. Moeten we het doen, moeten we het niet doen? De oorlog woedt nog steeds. Het Oekraïense volk heeft meer steun nodig. We moeten deze steun geven, stoppen met discussiëren en sneller handelen."

"Als je niet eensgezind bent, kun je geen macht tonen en we zijn te vaak niet eensgezind geweest", vervolgde Borrell. "Je kunt niet pretenderen een geopolitieke macht te zijn als het dagen, weken en maanden duurt om tot overeenstemming te komen."