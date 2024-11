NBA geeft basketballer Ball hoogste boete voor beledigen homo's

CLEVELAND (ANP) - De NBA heeft de maximale boete voor beledigende opmerkingen uitgedeeld aan LaMelo Ball van Charlotte Hornets. De Amerikaanse basketballer moet 100.000 dollar (omgerekend 95.000 euro) betalen voor zijn negatieve uitlating over homo's na de wedstrijd tegen Milwaukee Bucks op zaterdag.

Ball was met 26 punten topscorer in de wedstrijd, die de Hornets met miniem verschil wonnen: 115-114. De 23-jarige guard wierp in de slotseconden de beslissende vrije worpen raak. Hij verontschuldigde zich een dag later voor zijn opmerkingen na de nederlaag van zijn ploeg tegen Cleveland Cavaliers. "Ik bedoelde er echt niks mee en wil niemand beledigen. Ik heb liefde voor iedereen en ik discrimineer niet", zei hij tegen verslaggevers.