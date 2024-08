Hasekamp (CPB) oppert: stel lastenverlaging wat uit

DEN HAAG (ANP) - Om te voorkomen dat het begrotingstekort te snel oploopt, zou het kabinet kunnen overwegen om maatregelen die de lasten van burgers verlagen wat later in te voeren. Dat suggereert CPB-directeur Pieter Hasekamp. Het gaat "verrassend goed" met de economie, stelt hij naar aanleiding van de jongste raming van het planbureau. "Dus is dit dan het moment om extra lastenverlichting te geven?"

Het begrotingstekort ligt volgend jaar op 2,6 procent, "aanzienlijk hoger", volgens het Centraal Planbureau. Zonder bijsturen komt het tekort in 2026 zelfs boven de norm van 3 procent van het bruto binnenlands product. Maar Hasekamp pleit nog niet voor "plotse ingrepen" in de vorm van harde bezuinigingen.

Bijsturen is op dit moment wel verstandig, volgens de CPB-voorman. Zo staan er flink wat lastenverlichtingen gepland voor volgend jaar, onder meer doordat het kabinet de accijnzen op brandstof nog eens een jaar verlaagt. "Dit kabinet doet eerst het zoet en dan het zuur. Dat zou je iets kunnen spreiden." Op die manier blijft ook het huishoudboekje van de overheid beter op orde, verwacht Hasekamp. Dat is bovendien een maatregel waar het kabinet "zelf vrij makkelijk op kan sturen".

Het is nog maar de vraag of het kabinet, dat zich snel zal willen bewijzen, hiernaar luistert, erkent Hasekamp. Mocht het kabinet-Schoof toch aansturen op bezuinigingen, dan roept het CPB op om dit "toekomstgericht, geleidelijk of liefst in relatie tot hervormingen te doen".