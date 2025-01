Bouterse opgebaard in militair tenue, rouwstoet vertrekt

PARAMARIBO (ANP) - Familie en intimi hebben zaterdag afscheid genomen van Desi Bouterse (79) in diens woning in Leonsberg. De Surinaamse ex-legerleider is gekleed in militair tenue en heeft zijn kenmerkende zonnebril op, is te zien in de live-uitzending van de Bouterse-gezinde televisiezender D-TV Express.

Oud-militairen in uniform legden een Surinaamse vlag op de kist, die geflankeerd werd door vier inheemse mannen in traditionele outfit. Vervolgens werd de open kist naar een witte lijkwagen gedragen die Bouterse naar het partijcentrum van zijn NDP zal brengen. Veel aanwezigen dragen camouflagekleding. Anderen hebben T-shirts aan met de beeltenis van de overleden oud-president.

Bouterse heeft een grote rol gespeeld in de Surinaamse geschiedenis, als couppleger, dictator, partijvoorzitter, parlementariër, president, veroordeelde drugshandelaar en voortvluchtige moordenaar.