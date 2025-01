OM in cassatie tegen uitspraak over stalbezetting in Boxtel

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch over de stalbezetting in Boxtel. Het hof sprak op 17 december zestig dierenactivisten vrij die in 2019 een varkensstal in Boxtel waren binnengedrongen.

Volgens het hof hebben de activisten geen strafbare feiten gepleegd, omdat ze de staldeuren niet hebben geforceerd, zich vreedzaam gedroegen en de stal vrijwillig verlieten toen de politie hen daartoe opriep.

Het OM stelt dat cassatie is aangetekend omdat de termijn daarvoor bijna verstreek, maar dat het nog bekijkt of het "haalbaar" is om het hoogste beroep door te zetten.