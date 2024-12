Bouterse stierf in zijn eigen huis door euthanasie

Desi Bouterse had nog maar één wens voor hij zijn laatste adem zou uitblazen. Terug naar Leonsberg, naar zijn riante villa aan de Surinamerivier, bericht de krant De Telegraaf. De voortvluchtige oud-president wilde afscheid nemen van zijn vrouw Ingrid, maar vanwege zijn veroordeling tot twintig jaar cel sloot hij de ultieme deal. Hij mocht stiekem naar huis om daar dood te gaan.

Bouterse zou kortgeleden hebben besloten zijn vlucht voor justitie op te geven. Hij wilde alleen niet de vernedering ondergaan van een arrestatie, maar vredig sterven. Er volgt koortsachtig geheim overleg, want met zijn smeekbede stelt hij de regering voor een dilemma. Het merendeel van de samenleving zou zo'n deal nooit accepteren, maar de dood van Bouterse zorgt - na een korte, felle storm - wel voor rust. Kort gezegd: de overheid wil de 'overlijdensafspraak' wel maken.

Bouterse heeft in zijn buitenverblijf in Broko Baka, in Nickerie, zijn laatste schuilplaats gehad, meldt de Surinaamse bron. Daar had hij zich voorbereid op een gewelddadige confrontatie met de politie, als hij daar was gevonden. Er lag een waar wapenarsenaal klaar.

„Bouterse had een indrukwekkende collectie met onder andere vijf AK-47’s (kalasjnikovs), en handvuurwapens”, zegt de ingewijde. „Maar hij had ook goud en contant geld liggen, zeker 100.000 dollar. Het is inmiddels allemaal weggehaald.”

Bouterse was bereid het vuurgevecht aan te gaan, maar was er te ziek voor. Vanuit Nickerie, gelegen in het uiterste westen en een van de meest afgelegen regio’s van het land, wordt hij eerst verplaatst naar een woning van een fanatieke volgeling. Twee dagen voor zijn dood brengen onbekenden hem naar zijn woning in Leonsberg. Na de complexe operatie brengen Bouterse en zijn vrouw Ingrid samen hun laatste momenten door.

Volgens de Surinaamse regering stierf Bauta omdat zijn lever het opgaf. Bouterse dronk zijn leven lang veel alcohol