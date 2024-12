De Boo schaatst met overmacht naar eerste Nederlandse sprinttitel

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo is bij het NK sprint met overmacht Nederlands kampioen geworden. De 20-jarige schaatser van Reggeborgh won in 1.07,34 de tweede 1000 meter en had al een grote voorsprong in het klassement na zijn tweede zege op de 500 meter.

Merijn Scheperkamp pakte na de tweede tijd van 1.07,90 zilver op het NK sprint. Het brons was voor Tim Prins, die met 1.07,98 ook de derde tijd reed op de 1000 meter. Hij bleef in het klassement Joep Wennemars voor, die vierde werd.

De Boo verbeterde zichzelf in Thialf twee keer op de 500 meter met 34,30 en 34,29. Alleen op het snelle ijs van Salt Lake City was hij sneller. Op de 1000 meter werd hij met 1.07,72 zaterdag tweede en reed hij met 1.07,34 de vijfde tijd ooit in Thialf.

Nederlandse titels

De 20-jarige Groninger brak een seizoen geleden door en veroverde vorig seizoen de Nederlandse titels op de 500 en 1000 meter. Hij eindigde afgelopen seizoen als tweede op het WK sprint achter de Chinees Zhongyan Ning.

Titelverdediger Kjeld Nuis liet zijn tweede 500 meter na enkele misslagen lopen en was daarmee kansloos voor het klassement. Hij sloot het NK sprint af met de vijfde tijd van 1.08,17. Wennemars was met 1.08,07 iets sneller en werd vierde.