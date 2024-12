PARAMARIBO (ANP) - De veroordeelde Surinaamse oud-president Desi Bouterse krijgt geen staatsbegrafenis. Evenmin komt er een periode van nationale rouw, maakte de regering zaterdag bekend op een persconferentie. Wel hangen vlaggen halfstok bij regeringsgebouwen op de dag van de uitvaart.

Bouterse dook in januari 2024 onder nadat hij was veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. Op eerste kerstdag bevestigde de regering dat hij was overleden.