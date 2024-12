Israël: twintigtal militanten gedood bij inval ziekenhuis

GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Israël meldt dat een twintigtal Palestijnse strijders is gedood bij een inval in een ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook. "Het gaat om een van de grootste operaties om terroristen op te pakken op een enkele locatie sinds het begin van de oorlog", zegt de krijgsmacht.

Israël lanceerde de operatie bij het Kamal Adwan-ziekenhuis afgelopen vrijdag en maakte later melding van 240 arrestaties. Het zou gaan om leden van groepen als Hamas en Islamitische Jihad. Zij zouden zich in sommige gevallen hebben voorgedaan als patiënten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitte dit weekend kritiek op de inval. De laatste grote gezondheidsinstelling in het noorden van de Gazastrook zou nu buiten gebruik zijn.

Israël probeert in het noorden van de Gazastrook te voorkomen dat Hamas zich hergroepeert. Inwoners van de plaats Beit Hanoun zeggen dat ze zondag opdracht kregen te vertrekken, omdat uit het gebied raketten zouden worden afgevuurd.