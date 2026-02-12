Bouwkundig onderzoek Tarwekamp: geen fouten in constructie

DEN HAAG (ANP) - Onderzoek van TNO naar de bouwkundige staat van het appartementencomplex aan de Tarwekamp in Den Haag heeft geen fouten in de constructie aan het licht gebracht. Onderzoekers hebben wel kunnen reconstrueren waar de explosie precies heeft plaatsgevonden en hoe het gebouw is ingestort. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens de vijfde inleidende zitting tegen de vier verdachten in de zaak.

Bij de enorme ontploffing op 7 december 2024 kwamen zes mensen om het leven en vielen vijf gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. (34), gevestigd op de begane grond van het getroffen blok.

Het Openbaar Ministerie noemt de (voorlopige) conclusies van het TNO-rapport "helder". De komende weken verwacht justitie ook nog een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat onderzoek deed naar de explosie. De politie maakt een visualisatie van de gebeurtenissen op basis van de rapporten. Daarmee is het onderzoek afgerond, aldus het OM.