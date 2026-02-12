Aantal cao-afspraken over flexibel indelen feestdagen neemt toe

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar hebben opnieuw meer bedrijven en organisaties afspraken gemaakt met werknemers over de uitruil van feestdagen, laat werkgeversvereniging AWVN weten. Volgende week begint de ramadan, de islamitische vastenmaand met aan het eind Eid al-Fitr. Dit is geen officiële feestdag in Nederland, maar het aantal bedrijven waar bijvoorbeeld een christelijke feestdag kan worden ingeruild, ligt volgens de AWVN momenteel naar schatting rond de honderd van de ongeveer zevenhonderd cao's.

Het aantal cao's met afspraken over de uitruil van feestdagen neemt de afgelopen jaren toe. Zulke afspraken worden volgens de AWVN vooral gemaakt binnen bedrijfstakken waar het werk doorgaat op officiële feestdagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de horeca, winkels en industrie. Bij andere organisaties, zoals in het onderwijs, is het een stuk moeilijker om zulke uitruilregelingen vast te leggen. Als leraar is het ingewikkelder om met kerst wel te willen werken en op een normale schooldag geen les te geven, legt een AWVN-woordvoerder uit. Maar de vereniging ziet dat er ook bedrijven en organisaties zijn die buiten de cao om toch iets afspreken over de uitruil van bijvoorbeeld Pasen met Eid-al-Fitr of Keti Koti.

In een van de cao's waarbinnen een nieuwe afspraak over de feestdagen is opgenomen, staat bijvoorbeeld dat werknemers een extra verlofdag kunnen inzetten op Goede Vrijdag of op de vrijdag na Hemelvaartsdag. In de tekst staat dat die dag ook opgenomen kan worden op een niet-christelijke feestdag, "bijvoorbeeld Eid-al-Fitr of Chanoeka".

'Cultuurverandering'

Een andere overeenkomst spreekt expliciet over "een inclusief feestdagenbeleid" en de afspraak is wat ruimer geformuleerd: maximaal drie feestdagen kunnen worden uitgeruild.

"Het formaliseren van afspraken hierover in cao's zal nog wel doorgaan, maar in de praktijk heeft deze cultuurverandering in een groot deel van de economie plaatsgevonden", aldus de woordvoerder van de werkgeversvereniging.