Adviseur Europees Hof wil stop EU-betalingen aan Hongarije

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zou het intrekken van de opschorting van betalingen aan Hongarije ongedaan moeten maken. Dit meent de Kroatische advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, Tamara Ćapeta. Ze geeft daarmee een meerderheid van het Europees Parlement gelijk. Dat was naar het hof gestapt om de betalingen aan Hongarije stop te zetten.

Het dagelijks EU-bestuur schortte betalingen aan Boedapest in 2022 op uit zorg over vermeende bedreigingen van de rechtsstaat, corruptie en ondermijning van de democratie in Hongarije. Een jaar later oordeelde de Europese Commissie dat Hongarije hervormingen had doorgevoerd en weer geld kon putten uit EU-fondsen. Het Europees Parlement vecht dit aan bij het EU-hof in Luxemburg.

Capeta stelt dat de bezwaren van het parlement terecht zijn. De commissie zou de fondsen hebben vrijgegeven voordat was onderzocht of er hervormingen waren geweest. Het oordeel van de advocaat-generaal wordt vaak overgenomen door het hof.