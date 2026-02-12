ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Adviseur Europees Hof wil stop EU-betalingen aan Hongarije

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 12:17
anp120226130 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zou het intrekken van de opschorting van betalingen aan Hongarije ongedaan moeten maken. Dit meent de Kroatische advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, Tamara Ćapeta. Ze geeft daarmee een meerderheid van het Europees Parlement gelijk. Dat was naar het hof gestapt om de betalingen aan Hongarije stop te zetten.
Het dagelijks EU-bestuur schortte betalingen aan Boedapest in 2022 op uit zorg over vermeende bedreigingen van de rechtsstaat, corruptie en ondermijning van de democratie in Hongarije. Een jaar later oordeelde de Europese Commissie dat Hongarije hervormingen had doorgevoerd en weer geld kon putten uit EU-fondsen. Het Europees Parlement vecht dit aan bij het EU-hof in Luxemburg.
Capeta stelt dat de bezwaren van het parlement terecht zijn. De commissie zou de fondsen hebben vrijgegeven voordat was onderzocht of er hervormingen waren geweest. Het oordeel van de advocaat-generaal wordt vaak overgenomen door het hof.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading