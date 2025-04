Boze boeren zien stikstofplan provincie Zuid-Holland als sanering

DEN HAAG (ANP) - Boze boeren hebben in het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag hun onvrede geuit over de stikstofplannen van de provincie. Tijdens een soms emotionele hoorzitting, die bijna vijf uur duurde, reageerden enkele tientallen vertegenwoordigers van de agrarische sector op de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE) die de provincie recent presenteerde. "SANE lijkt vooral te staan voor sanering van de agrarische sector en de voedselproductie", zei een melkveehouder uit de Krimpenerwaard.

Al voordat de ministeriële commissie met plannen komt om Nederland van het stikstofslot te halen en de vergunningverlening weer op gang te brengen, bracht Zuid-Holland een eigen aanpak naar buiten. De maatregelen raken vooral boeren. De provincie wil onder meer een ammoniakplafond voor melkveehouders instellen, overgangszones aanwijzen rond bepaalde Natura 2000-gebieden en grond kopen zodat boerenbedrijven kunnen verplaatsen of extensiveren (meer grond per dier).

De Provinciale Staten zouden hierover woensdag debatteren. Omdat er ruim dertig insprekers waren, is het inhoudelijke gesprek echter verplaatst naar 28 mei. "Ook dit plan biedt geen enkele oplossing voor de agrarische sector, integendeel zelfs", aldus een veehouder uit Stolwijk. "We hadden iets anders verwacht met twee BBB-gedeputeerden. Maar zij gaan door op de ingeslagen weg en proberen niet anders dan de agrarische sector uit te hollen."

'Je snapt er geen reet van'

Volgens een jonge boer wordt de bewegingsruimte van agrariërs "beperkt tot in het onmogelijke". LTO Noord vindt dat de provincie "paniekvoetbal" speelt en onder druk van de industrie "weer de veehouderij, hoe schaars inmiddels ook in Zuid-Holland, op het hakblok legt".

Aan het eind van de hoorzitting kwam er vanuit andere sectoren wel lof voor de provincie, die "lef en daadkracht" zou tonen. Vertegenwoordigers van onder meer de Natuur en Milieufederatie, VNO-NCW West, Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs noemden het "een moedige en noodzakelijke stap om van het stikstofslot te komen". Ze doen zelf "alles wat ze kunnen" om daaraan bij te dragen, zei de regiomanager van Bouwend Nederland. Het leidde tot een verontwaardigde reactie van een boer uit de zaal. "Je snapt er geen reet van", riep hij.