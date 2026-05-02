Boze Trump: fors meer dan 5000 militairen weg uit Duitsland

De Verenigde Staten gaan "fors meer" dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, zei de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag tegen verslaggevers in Florida. "We gaan het fors terugbrengen, en we gaan veel verder dan 5000," zei Trump over het besluit van Washington om troepen terug te trekken uit Duitsland, dat vrijdag werd aangekondigd.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. In december waren er ruim 36.000 Amerikaanse militairen gevestigd in Duitsland. Trump zei niet hoeveel meer troepen hij precies wil terugtrekken.